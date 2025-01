Minister Siekierski obiecuje: ceny masła spadną

Minister Siekierski był we wtorek gościem Radiowej Jedynki. To na jego antenie przekonywał, że masło wkrótce zacznie tanieć.

- Oczywiście też zależy co się będzie działo na rynku światowym, dlatego że Polska staje się istotnym liderem w produkcji mleka - mówił minister rolnictwa. - Inne kraje ograniczają jego produkcję, ponieważ wymaga to zbyt dużego zaangażowania czasowego, obsługi, oraz jest brak chętnych do pracy w obsłudze krów mlecznych - dodał.