Biden odpowiada na groźby Putina. "Świat powinien widzieć"

- Ta instytucja prowadzona przez Kartę ONZ i Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka, przede wszystkim pokazuje nam ogromną nadzieję. Pomyślcie państwo o wizji pierwszych delegatów, gdy podjęli się niemal niemożliwego zadania, gdy świat dopalał się jeszcze w ogniu wojny. Pomyślcie jak bardzo podzieleni musieli być ludzie tego świata. Jak świeży musiał być smutek. Mieli prawo wierzyć w to, co najgorsze, a sięgnęli do tego, co w nas najlepsze. Trwały pokój, jedność pomiędzy narodami i te same prawa dla każdego członka naszej wspólnoty - podkreślał.