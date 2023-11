Protest przewoźników na granicy. Jest propozycja rozwiązania konfliktu

"Polska nie naruszałaby przy tym postanowień umów"

- Obowiązek zabezpieczenia co najmniej 50 proc. przewozów drogowych w polskim eksporcie i imporcie do i z Ukrainy pozwoliłby osiągnąć te same cele, które leżały u podstaw reglamentacji przewozów za pomocą systemu zezwoleń. Polska nie naruszałaby przy tym postanowień umów zawartych pomiędzy Unią a Ukrainą. Umów, których gospodarzem jest Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski, a nie polskie władze - mówi prezes TLP Maciej Wroński w rozmowie z RMF FM.