Co się dzieje z Poczobutem? Od dwóch tygodni nie ma z nim kontaktu

Zaniewski podkreślił, że wiec jest po to, żeby o tych wszystkich sprawach mówić i je nagłaśniać. - To jedyna szansa, żeby dużo o tym mówić, dla polskiej społeczności. Słyszą o tym, że my tutaj się zbieramy koledzy na Białorusi. To jest bardzo ważne. Zachęcam, żeby tu przychodzić i mówić o tym – zapraszał przedstawiciel Związku Polaków na Białorusi.