Prof. Grochmalski o ukrytym poborze w Rosji. ‘’Sięgają nawet po przestępców”

Prof. Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, był gościem programu ‘’Newsroom’’. Mówił o między innymi o “ukrywanych uzupełnieniach” rosyjskiej armii operującej w Ukrainie. - 1 kwietnia rozpoczyna się drogi nabór [poborowych w Rosji-red.]. Pierwszy skończył się w grudniu [2021 roku – red.]. Spora część żołnierzy właśnie z tego poboru trafiła niemal wprost na linię wyjścia [do ataku na Ukrainę-red.], a później uczestniczyła w działaniach zbrojnych [w Ukrainie] - mówił. Podkreślił, że wśród 975 tys. żołnierzy armii rosyjskiej, aż 270 tys. pochodzi z poboru. - Z tych 270 tys. jedynie 220 tys. walczy w jednostkach regularnych. Natomiast pozostała część, w granicach 50 tys., zasila formacje Rosgwardii, czyli takiej formacji porządkowej, która jest obecnie wykorzystywana do działań okupacyjnych [w Ukrainie-red.]. Więc jest to naprawdę istotny czynnik armii rosyjskiej - wyjaśniał. Dalej Grochmalski tłumaczył, że w ostatnich latach Rosjanie dążyli do tego, by stworzyć dodatkowe rezerwy sięgające 100 tys. żołnierzy, gotowych w każdej chwili do powołania na trzyletnie kontrakty. Starano się jednak ten pobór ukryć, tym bardziej, że, jak mówi ekspert, miał on obejmować także przestępców, którym w zamian za służbę na froncie oferowano zmniejszenie lub kasację wyroku. Grochmalski zaznaczył jednak, że skazańcy - znakomicie znający realia państwa rosyjskiego – nie kwapią się do służby w wojsku.