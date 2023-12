Prof. Ewa Łętowska: Sepsa konstytucyjna. Długo z niej nie wyjdziemy

To, co się dzieje w TVP, to tylko jeden z wielu przykładów rozkładu państwa. Za chwilę możemy mieć spór o budżet na przyszły rok. Niektórzy politycy PiS sugerują, że prezydent może go skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, by skrócić rządy Donalda Tuska.