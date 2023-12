Prof. Łętowska o TVP: Mam nadzieję, że rządzący się nie pomylą

Prof. Ewa Łętowska: - To, co teraz obserwujemy to działania wielopłaszczyznowe, wieloetapowe, przy wykorzystaniu różnych środków prawnych i faktycznych z dużym - w co wierzę - staraniem o to, aby wszystkie te środki mieściły się w granicach prawa. To są działania step-by-step, kawałek po kawałku.