Zapowiadają, że nie odpuszczą. Znamy plany PiS ws. TVP

Potwierdziła to w rozmowie z WP wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus. - To nie jest wykonywanie mandatu posła i senatora. To nie jest wykonywanie kontroli poselskiej. Ja brałam przez osiem lat udział w wielu kontrolach poselskich. Kontrola poselska to nie jest okupacja miejsca, do którego idzie się, żeby je kontrolować. Kontrola poselska to nie jest kontrolowanie ludzi - powiedziała w programie "Tłit".