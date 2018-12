Portugalia i Hiszpania dołączą do protestów "żółtych kamizelek"?

Portugalska policja wszczęła śledztwo przeciwko osobom, które 21 grudnia podejmą próbę zorganizowania protestu "żółtych kamizelek". Tego samego dnia blokady i manifestacje planowane są także na terenie Katalonii – podaje PAP.

Portugalia i Hiszpania "ramię w ramię" z francuskimi "żółtymi kamizelkami"?

Jak poinformowała w środę portugalska policja, śledczy od kilku dni prowadzą dochodzenie w sprawie założonej na jednym z kont na Facebook'u strony zwołującej portugalskich internautów do protestu tzw. żółtych kamizelek. Autorzy akcji planują m.in. przeprowadzenie blokady na autostradzie A8, łączącej Lizbonę z północną częścią kraju. Profil nawołujący do protestów pojawił się w poniedziałek. Do środowego wieczoru 13 tys. osób zadeklarowało swoje uczestnictwo, a 44 tys. go nie wyklucza - informuje PAP.