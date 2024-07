"Popełniają rzecz haniebną". Kaczyński o buntownikach w małopolskim PiS

O tę kwestię był pytany na wtorkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Przy każdej sytuacji, nawet gdybyśmy byli przy władzy, to tego rodzaju postepowanie, że - zgodnie ze statutem decyduje kierownictwo partii i większość radnych to popiera - podporządkowanie się decyzji, czy oporowi mniejszości radnych, jest nie do przyjęcia" - oświadczył Kaczyński.