Burza wokół listu Kaczyńskiego. Prezes PiS zabrał głos

- Jeżeli ten list został rzeczywiście wysłany, ja za to stu procent nie daje, ale tak zakładam, to on był czymś, co się zdarza w każdej kampanii wyborczej. Mianowicie tego, że posłowie przeżywają pewien specyficzny stan psychiczny, który powoduje, że strasznie się denerwują tym, co robią inni posłowie, ich kampaniami wyborczymi - przekonywał Kaczyński.