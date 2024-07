Kaczyński grzmi. Mówi o "torturach"

Jarosław Kaczyński odniósł się we wtorek do listu księdza Michała Olszewskiego, który poskarżył się w liście do mediów, że podczas zatrzymania przez służby ABW był traktowany okrutnie, pozbawiony wody i dostępu do toalety, głodzony i poniżany. Ministerstwo Sprawiedliwości i służby zaprzeczają.