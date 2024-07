Będą zmiany w kontrolach żywności. Wszystkie partie są zgodne po tekście WP

- Myślę, że powinniśmy pochylić się nad opcjami zmian, choć tutaj chciałabym w pierwszej kolejności poznać opinię minister zdrowia i jej resortu, jako organów nadzorujących. Sądzę, że ich spojrzenie na sprawę, jako tych na co dzień doglądających działań kontrolnych sanepidu powinno stanowić punkt wyjścia do dyskusji, której gospodarzami, co naturalne przy zmianach prawa, bylibyśmy my, parlamentarzyści — mówi WP przewodnicząca sejmowej komisji.