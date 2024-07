Czarne chmury nad Giertychem? Jest "odwet" PiS

PiS reaguje

We wtorek przedstawiciele klubu PiS odnieśli się do zapowiedzi Giertycha. - Mówimy "stop" patowładzy. Mówimy "stop" nadużyciom władzy, które są podejmowane przez koalicję 13 grudnia - mówił Błaszczak. - Postępuje w sposób taki, który urąga wszelkim zasadom demokratycznym. Jest poseł koalicji rządzącej, Roman Giertych, który sprawia wrażenie, jakby stał ponad Prokuratorem Generalnym i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. To on feruje wyroki, to on miota oskarżenia - dodał.