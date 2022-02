Ponad 18 000 notatek na ostrakonach sprzed 2000 lat. Niesamowite odkrycie w Egipcie

Niemieccy archeolodzy z Uniwersytetu w Tybindze odkryli ponad 18 000 notatek, które zapisano na ceramicznych płytkach. Odnaleźli je na terenie starożytnego egipskiego miasta Athribis, które znajduje się ok. 200 km na północ od słynnego Luksoru. Notatki powstały na tzw. ostrakonach, czyli na kawałkach rozbitych ceramicznych naczyń lub płaskich odłamkach kamieni. Pisanie na kawałkach ceramiki było bardzo popularne w starożytnym Egipcie, ponieważ papirus był bardzo drogi i ostrakony były dużo tańszym i łatwiej dostępnym rozwiązaniem. Naukowcy rozszyfrowali notatki, które sporządzili między innymi kupcy, uczniowie czy też skrybowie. Wszystkie odnalezione ostrakony dokumentują życie codzienne w starożytnym Egipcie sprzed 2000 lat. Około 80 proc. zapisków jest w języku demotycznym, który był powszechnym pismem administracyjnym w okresie ptolemejskim i rzymskim Egiptu. Język ten rozwinął się z pisma hieratycznego ok. 600 r. p.n.e. Późniejsze ostrakony stworzone podczas rzymskiego okresu odnoszą się np. do cesarzy rzymskich: Nerona, Wespazjana, Tytusa, a nawet Hadriana, który rządził w latach 117-138 n.e. Jednym z najbardziej niezwykłych znalezisk są dowody na istnienie ostrakonów obrazkowych. Pokazują one różne m.in. zwierzęta, takie jak skorpiony i jaskółki, ale także ludzi, bogów z pobliskiej świątyni, a nawet figury geometryczne. Ostatni raz tak wiele ostrakonów odkryto w osadzie Deir el-Medineh, w pobliżu Doliny Królów.