"Politico": PiS chce modlitwą wygrać wybory

Z kolei młodzi, w wieku 20-30 lat, przyznali, że przyjechali wyłącznie na Zenka i nie interesuje ich "schlebianie polityków". Jedni zamierzają głosować na Koalicję Obywatelską, inni na Konfederację. - PiS nie ma nic do zaoferowania młodym ludziom. Wszystko jest przygotowane z myślą o seniorach, którzy nie będą mieli większego wpływu na to, co będzie się działo w Polsce za 10, 15 czy 20 lat - mówi 20-letnia Gabriela.