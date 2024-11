Donald Trump zagłosował. To powiedział dziennikarzom

Kandydat o ewentualnej porażce

Kandydat na prezydenta został również zapytany o to, czy uzna swoją ewentualną porażkę w wyborach. - Jeżeli to będą uczciwe wybory, to oczywiście - uznam - zapewnił. - Na razie wygląda to dobrze, wydają się legalne. Te papiery są takie, że nie można ich podrobić - mówił Trump.