Trump czy Harris? Rząd musi schować swoje sympatie. "Współpraca będzie z każdym"

Drugi współpracownik prezydenta jednak zapewnia, że jeśli wygra Harris, relacje będą podobne do tych jak z Joe Bidenem. - Wydaje się, że ona będzie kontynuowała to, co Biden. A prezydent miał z nią spotkania w dobrej atmosferze. No i nie krytykował, ani nie uderzał w Harris, tak jak to chociażby wobec Trumpa robił premier Donald Tusk - ironizuje współpracownik Andrzeja Dudy.