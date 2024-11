Kolejne głosy poparcia przed wyborami. Znany aktor wybrał

"Wiedzą, że to naprawdę ma znaczenie"

Ford zwrócił też uwagę na bezprecedensową postawę współpracowników Trumpa w jego administracji, którzy obecnie opowiadają się przeciwko byłemu szefowi. - Mówią nam coś ważnego. To nie są mięczaki - to gubernatorzy, generałowie, sprzeciwiający się przywódcy. Spędzili całe życie, opowiadając się wcześniej za wieloma z nich. Będzie to pierwszy raz, kiedy zagłosują na kogoś, kto nie ma R (Republikanin) przy swoim nazwisku, ponieważ wiedzą, że to naprawdę ma znaczenie - podkreślał.