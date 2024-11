Zamachowiec powinien uderzyć w dziennikarzy? Szokująca sugestia Trumpa

- W dniu, którym odszedłem, mieliśmy najbezpieczniejszą granicę w historii naszego kraju. Nie powinienem był odchodzić, mówię poważnie - powiedział Trump w Lititz, w Pensylwanii. Miał na myśli domniemane fałszerstwa wyborcze z 2020 r., wracając do nich bez kończenia poprzedniego wątku.

- To ci, którzy oszukują, powinni iść do więzienia, nie ja. Zgraja skorumpowanych ludzi - mówił, określając swoich przeciwników jako "demoniczną" grupę ludzi. Zwrócił także uwagę na negatywne sondaże. Autorkę szokującego sondażu sugerującego jego porażkę w jego bastionie w Iowa nazwał "wrogiem".

W późniejszej części wystąpienia Trump wskazał na chroniące go szkło pancerne oraz trybunę prasową naprzeciwko mównicy i stwierdził, że gdyby zamachowiec miał do niego strzelać, musiałby przestrzelić się przez dziennikarzy.

- Nie przeszkadzałoby mi to - dodał z przekąsem.

Demokratyczna kandydatka, podczas swojej wizyty w Michigan, odbyła spotkania w kościele afroamerykańskim w Detroit, wzywając do jedności narodu. Przytoczyła księgę Jeremiasza, podkreślając potrzebę działań wspierających boży plan zrzeszenia Amerykanów jako jednego narodu.

Harris odpowiedziała także na pytania mediów dotyczące konfliktu w Strefie Gazy, skierowane m.in. przez arabskich wyborców w Michigan. Podkreśliła tragiczne straty wśród Palestyńczyków i zapewniła, że jako prezydent dążyłaby do zakończenia wojny oraz do rozwiązania dwupaństwowego, by zapewnić bezpieczeństwo w regionie.