Harris kontra Trump. Jest najnowszy sondaż

Zarówno Maine, jak i Nebraska pozwalają na podział głosów elektorskich. W Maine dwa z czterech głosów elektorskich trafiają do zwycięzcy w głosowaniu stanowym, a jeden głos elektorski trafia do zwycięzcy w każdym z dwóch okręgów kongresowych. W Nebrasce dwa z pięciu głosów elektorskich trafiają do zwycięzcy głosowania stanowego. Jeden głos elektorski trafia do zwycięzcy w każdym z trzech okręgów kongresowych Nebraski.