Polacy nie kryją obaw. Wybory w USA i co dalej?

- Odsetek osób, zdaniem których objęcie prezydentury przez Donalda Trumpa negatywnie wpłynie na poziom polskiego bezpieczeństwa rośnie wraz z wiekiem (33 proc. - osoby do 24 roku życia, 48 proc. - osoby powyżej 50 roku życia). Zdanie takie podziela co druga osoba posiadająca wyższe wykształcenie i blisko połowa badanych (48 proc.) o dochodach wynoszących od 5001 zł do 7000 zł netto - skomentowała dla "Rz" senior project manager w SW Research Wiktoria Maruszczak.