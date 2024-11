Co zrobi Trump, jeśli przegra? "Będę pierwszym, który to przyzna"

Donald Trump po oddaniu głosów w wyborach prezydenckich stwierdził, że Stany Zjednoczone mają "duże kłopoty". - Musimy to wszystko ogarnąć - mówił dziennikarzom. Dopytywano go także, czy uzna swoją ewentualną porażkę. - Jeżeli przegram wybory, jeżeli to będą uczciwe wybory, to będę pierwszym, który to przyzna - powiedział.