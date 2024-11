Jako jedyny mu się sprzeciwiał. Duża zmiana w Izraelu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu podjął decyzję o odwołaniu ministra obrony Joawa Galanta, co zostało ogłoszone przez biuro premiera we wtorek. Powodem tej decyzji była utrata zaufania do Galanta. Na jego miejsce powołany zostanie Israel Kac, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Nowym szefem dyplomacji zostanie Gideon Saar, dotychczasowy minister bez teki.