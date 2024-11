Dyrektorka PISF zrezygnowała. Teraz twierdzi, że jej grożono

- Jest mi bardzo przykro. Pani Karolinie Rozwód również jest bardzo przykro. Włożyła ogromną energię w pracę w tym Instytucie, niemniej zdecydowała się na złożenie rezygnacji. Doceniam, to co zrobiła. To nie jest łatwa instytucja. Ona wymaga bardzo dużo - komentowała w RMF FM minister kultury Hanna Wróblewska.