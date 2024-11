Wyższe alimenty z funduszu. Rząd podjął decyzję

"W tym czasie znacznie wzrosły koszty utrzymania i co za tym idzie również ustalane przez sądy kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców. W odpowiedzi na oczekiwania społeczne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zakładający podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100 proc., czyli o 500 zł - do kwoty 1000 zł miesięcznie " - przekazał resort.

Nowe przepisy będą miały zstosowanie do świadczeń, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 roku. "Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października br." - podkreślono.