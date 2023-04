"Podlizać się PiS". Burza po akcji PKP w Pendolino

Były szef PKP komentuje: aby podlizać się PiS

"Wspólnie ze współpracownikami w 2014 powołaliśmy do życia Fundację Grupy PKP, aby pomagać potrzebującym kolejarzom oraz ich dzieciom. Do głowy mi nie przyszło, że będzie wykorzystywana do ośmieszania Jana Pawła II, aby podlizać się politykom PiS. Kremówki w pociągu z okazji rocznicy śmierci Papieża Polaka?" - napisał Jakub Karnowski, były prezes PKP w latach 2013-2015.