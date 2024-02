Plan na Trybunał Konstytucyjny. Politycy zdradzają

Zmiany w KRS

Wszystko wskazuje na to, że najszybciej rząd zajmie się Krajową Radą Sądownictwa. Zdaniem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara jest szansa, że Sejm rozpatrzy tę sprawę na posiedzeniu, które odbędzie się w tym tygodniu. Projekt "zakłada powrót do dawnego sposobu wyboru członków sędziowskich KRS, czyli że to sędziowie będą wybierać członków KRS. Projekt został poddany bardzo kompleksowym konsultacjom społecznym (...) Chcemy doprowadzić do przywrócenia stanu zgodności funkcjonowania KRS z konstytucją, tak jak to było przed 2017 r." - przytoczył słowa Bodnara "DGP".