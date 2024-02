Pierwszy taki wniosek. Sędzia napisała do Adama Bodnara

Pierwsza neo-sędzia apeluje o cofnięcie nominacji

Jak poinformował w niedzielę portal Oko.press, sędzia Anna Kalbarczyk z Sądu Apelacyjnego w Warszawie wysłała list do ministra sprawiedliwości o delegowanie jej do orzekania w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. To sąd, w którym orzekała przed otrzymaniem nominacji od neo-KRS.