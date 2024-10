PiS sprawdzi aktywność Mejzy. Co zarządzi Kaczyński wobec skompromitowanego posła?

Za Mejzą ciągną się również historie, które zdecydowały o wyrzuceniu go z rządu PiS. Dziennikarze WP opisywali, jak polityk - ze swoimi współpracownikami - chciał zarabiać na zbiórkach i leczeniu ciężko chorych ludzi. Przekonywał, że oferują one skuteczną terapię na wiele nieuleczalnych chorób. Jak wykazali Szymon Jadczak i Mateusz Ratajczak - okazało się to kłamstwem.