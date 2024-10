Jeszcze więcej kłopotów Łukasza Mejzy. Szykują się kolejne wnioski z prokuratury

Teraz do pociągnięcia posła do odpowiedzialności karnej konieczne jest uzyskanie zgody Sejmu. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem prokuratora generalnego. Prokuratura już poinformowała, że wykona ten ruch.