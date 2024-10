Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mejzie

Prokurator okręgowy w Zielonej Górze Robert Kmieciak skierował do prokuratora generalnego Adama Bodnara wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Łukasza Mejzy - przekazano we wtorkowym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Nieprawidłowości dotyczące m.in. oświadczenia majątkowego posła ujawniła WP.