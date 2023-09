Druzgocące słowa o Łukaszu Mejzie. Krytykują go kandydaci z listy PiS. "Nie ma szans"

Elżbieta Płonka, posłanka PiS, kandydatka z numerem cztery, przyznaje w rozmowie z WP: - No cóż, pan Mejza współpracował z Prawem i Sprawiedliwością w tej kadencji, wiec trudno mu było odmówić. Jest to na pewno osoba kontrowersyjna. To, co się działo wokół niego, wywołuje niepokój. Mam nadzieję, że to nie będzie sprawa karna, bo to by było bardzo niedobre. Każdy może się pomylić i podejmować złe decyzje, ale trzeba też umieć się wycofać. Na pewno kandydatura pana Mejzy to nie była rekomendacja lokalnych struktur.