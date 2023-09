Łukasz Mejza na listach PiS mimo afer

Marek Ast potwierdził, że Łukasz Mejza będzie kandydował w najbliższych wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości. - Łukasz Mejza jest związany ze środowiskiem republikanów i przez nich na listę był proponowany. Zawsze mówiłem, że jak znajdzie się na liście, to znaczy, że te wyjaśnienia złożone przez niego czy zgłaszającego go Adama Bielana uznano za wystarczające, aby mógł kandydować - wyjaśniał gość programu "Tłit". Pytany o kontrowersje wokół Mejzy, Ast tłumaczy, że w szczegółach tych spraw nie zna i ma zaufanie do kierownictwa partii. Stwierdził także, że Łukasz Mejza nie znalazł się na eksponowanym miejscu, tylko w środku listy. - To jest ambitny, młody polityk, który jest bardzo aktywny medialnie, ma skrystalizowane poglądy, potrafi funkcjonować w przestrzeni mediów społecznościowych - wyliczał Marek Ast w programie.

