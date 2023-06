PiS rezygnuje z wyboru członków komisji. Posłowie gubią się w wyjaśnieniach

Partia rządząca próbuje udawać, że tak nie jest i wykorzystuje projekt prezydenckiej nowelizacji do tego, by spowolnić proces powołania komisji. Według kontrowersyjnej, ale obowiązującej wciąż ustawy, Sejm ma obowiązek powołania składu komisji. Marszałek Sejmu zdecydowała, że kandydatów można zgłaszać do środy, a głosowanie nad nimi odbywa się na pierwszym posiedzeniu Sejmu po upływie tego terminu.