PiS nagle zmienia zdanie i rozwiązuje worek z pieniędzmi. "Odpowiedź na marsz 4 czerwca"

PiS nagle zmienia zdanie. "Odpowiedź na marsz 4 czerwca"

- To jest po prostu całkowicie niepoważne, niemożliwe do przeprowadzenia. Ja nie ukrywam, że nie oceniam wysoko kwalifikacji pana Tuska jako premiera, ale nie aż tak nisko, żeby on nie wiedział, że w ciągu dwóch tygodni zmienić budżetu - bo to by trzeba zmienić budżet, zapewnić nowe środki dla tego budżetu i dokonać wielu innych zmian, które są potrzebne, żeby to zaczęło działać - to jest przedsięwzięcie po prostu niewykonalne - mówił Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu.