"Trzeba przełknąć tę żabę". PiS z bólem godzi się na ustawę prezydenta Dudy

Kluczowe słowo "pomimo"

- To jest żaba do przełknięcia, w dodatku na surowo - powiedział nam jeden z działaczy PiS, gdy prezydent postanowił 2 czerwca skierować do Sejmu nowelizację ustawy o komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce, tym samym "wybijając zęby" uchwalonej wcześniej przez PiS ustawie.