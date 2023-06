"Audyt i zwrot pieniędzy". Jasna deklaracja ws. milionerów "Dobrej zmiany"

Borys Budka w rozmowie z WP złożył deklarację, że sprawa nie skończy się na oburzeniu. - Miały być pokora, praca i umiar, a jest program "Koryto Plus". To kolejne oszustwo Kaczyńskiego, który twierdził, że "do polityki nie idzie się dla pieniędzy". Okazało się, że ludzie powiązani z PiS-em poszli do polityki dla ogromnych pieniędzy. Co więcej, Kaczyński wbrew obietnicy z lipca 2021 r., że pozbędzie się PiS-owskich działaczy ze spółek Skarbu Państwa, w tym zakresie nie zrobił nic - mówi.