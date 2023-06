Klub milionerów 2023. Żona człowieka obozu rządzącego zarabia miliony

Agatowska jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na specjalizacji Socjologia Gospodarki i Badania Rynku. Jak czytamy na stronie PZU, ukończyła "liczne programy menedżerskie z zakresu strategii, zarządzania i finansów na renomowanych uczelniach" - Columbia University, The London School of Economics and Political Science oraz Northwestern Kellogg School of Management. Ponadto posiada tytuł Executive MBA uzyskany na Akademii im. Leona Koźmińskiego.