PiS i prezydent Duda dogadują się z PSL ws. unijnych funduszy. "Ziobryści" w narożniku

Jaka będzie odpowiedź Andrzeja Dudy? - Negatywna - mówi osoba z jego otoczenia. - Najpierw ludzie Ziobry walą w prezydenta jak w bęben za próby rozmrożenia kontaktów z Brukselą, później nazywają go zdrajcą, a teraz chcą spotkania, bo to im pasuje do ich gry? Nie ma szans. To premier z prezydentem kreują politykę zagraniczną polskiego państwa, a nie paru posłów z partii koalicyjnej - słyszymy z okolic Pałacu.