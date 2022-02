PiS chce wykonać wyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej? "To próba zamydlenia oczu"

Przypomnijmy, sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za to, że wezwał Kancelarię Sejmu do przedstawienia list poparcia kandydatów do tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta sama Izba pozbawiła Igora Tuleyę immunitetu po jego orzeczeniu w sprawie głośnego głosowania w Sali Kolumnowej, w którym wytknął prokuraturze przedwczesne umorzenie śledztwa.