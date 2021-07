Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. środków tymczasowych TSUE

Wypowiedź przedstawiciela RPO przerwał prowadzący rozprawę. - Pana wystąpienie wiąże się z konkretną sprawą. Dotyczy ona pytania Izby Dyscyplinarnej SN i proszę odnosić się do tego, a nie do tych rzeczy, które są przedmiotem pańskiej fantazji (…) Pozwalam dokończyć, tylko proszę mówić do rzeczy - powiedział Piotrowicz.