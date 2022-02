Niespodzianka ze strony PiS. Polska wykona wyrok TSUE?

W ramach zmian w stosunku do obecnie obowiązującego prawa projekt zmierza do wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zgód na pociąganie sędziów do odpowiedzialności karnej. Kompetencje ma przejąć Sąd Najwyższy jako całość. "Izba Dyscyplinarna pozostanie sądem dyscyplinarnym drugiej instancji dla odpowiedzialności dyscyplinarnej innych niż sędziowie grup zawodowych, natomiast sprawy dyscyplinarne sędziów podlegać będą rozpatrywaniu przez Sąd Najwyższy, w składach losowanych spośród wszystkich sędziów tego sądu, niezależnie od tego z której są Izby" - dodano.