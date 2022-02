"Wstyd, że głosowałem na Andrzeja Dudę". Patryk Jaki zaskoczył

Patryk Jaki żałuje głosowania na Andrzeja Dudę

- Czyli to czego najbardziej bali się sędziowie i to co ich wewnętrznie dyscyplinowało - bo to normalna zasada - czyli Izba Dyscyplinarna, jej 600 wyroków i uchylanie immunitetów za sprawy kryminalne - bo chodzi m.in. o oskarżenie sędziego o gwałt na koleżance - w tej chwili straci swój status? To jest wzmacnianie państwa, o którym mówił pan prezydent - ironizował Patryk Jaki.