Ziobro skrytykował premiera. Terlecki odpowiedział ministrowi i surowo ocenił jego pracę

Dziennikarze dopytywali, czy zdaniem Terleckiego Ziobro ma prawo "mówić, że premier popełnia historyczne błędy". - Ma prawo tak uważać. Jak tak uważa, no to tak mówi. Natomiast premier ma też prawo powiedzieć co sądzi o pracy swojego ministra, której efekty są skromne - ocenił polityk.