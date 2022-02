Morawiecki odpowiada Ziobrze: Nie dziwię się poruszeniu pana ministra

Dopytywany o to, Solidarna Polska powinna opuścić rząd, zaprzeczył. - Warto dbać o jedność Zjednoczonej Prawicy i nie dawać się ponosić emocjom. Powinni zostać w rządzie. Zjednoczona Prawica to ugrupowanie wielkiego namiotu, znajdują się w nim takie osoby i ośrodki, które bardzo radykalnie patrzą na te sprawy. Wiele spraw boli i ja to rozumiem. Ja i rząd PiS idziemy środkiem tej drogi - mówił premier.