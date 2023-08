Piknik rodzinny w bastionie PiS. Polacy krytyczni wobec takich imprez

- To pesymistycznie nastawiające nas wyniki, nastawiające nas do tego, jak sami wyborcy oceniają politykę i jak oczekują uczciwości w niej. Te wyniki podyktowane są tym, że po prostu chcemy, by nasi wygrali. Nie jest ważne, jakimi środkami. To kolejny odprysk walki plemion, co możemy widzieć w wynikach tego, jak postrzegają to zwolennicy konkretnych partii - wyjaśnia.