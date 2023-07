PiS nie opóźni wyborów? Ekspert wyjaśnia, dlaczego

- Nie jest pewne, czy zwołany (przez Tuska – red.) marsz 1 października będzie miał rozstrzygający efekt dla wyniku wyborów. (…) Nie wiadomo, czy powtórzy się scenariusz czerwcowy, gdy po wielkim marszu sondaże zmieniły się na korzyść Platformy - zaznaczył w programie "Newsroom WP" prof. Sławomir Sowiński, politolog z UKSW Ocenił, że jest to jeden z czynników, który sprawia, iż z punktu widzenia PiS 15 października byłyby korzystniejszym terminem wyborów. - Krótka kampania, która PiS będzie chciało zamienić w igrzyska. W taki plebiscyt przeprowadzony pod jednym polaryzującym hasłem, które poznamy zapewne za dwa tygodnie, gdy Sejm będzie głosował nad uchwałą dotyczącą referendum. Więc jeśli pomysł PiS jest taki, by wybory przeprowadzić w formule igrzysk i plebiscytu, to im krótsza ta kampania, tym dla PiS lepiej - podsumował ekspert.

