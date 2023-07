Opozycja pyta o koszty "pikników PiS". "Wiją się jak mogą, byleby nie powiedzieć"

Czy podwyższenie wypłaty w ramach programu 500 plus do 800 plus jest na tyle kontrowersyjnym pomysłem, aby wymagało promocji? Najwyraźniej tak, bo od dwóch tygodni w kolejne weekendy w różnych częściach Polski PiS promuje wśród mieszkańców pomysł, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. I tak będzie aż do początku września.