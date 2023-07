Interwencja poselska w ministerstwie. "To jest nielegalne"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej są zbulwersowani organizowanymi przez PiS piknikami Rodzina 800 Plus. Zdecydowali o wejściu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, by sprawdzić, w jaki sposób te imprezy są finansowane. - Ministerstwo to dla nich partia, to są standardy z PRL-u. Nie ma na to naszej zgody - podkreślił Arkadiusz Marchewka.